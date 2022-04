"Alveari rubati in 45 arnie, il Gps fa ritrovare tutto"

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta hanno rubato 45 alveari agli apicoltori di varie città e attraversato buona parte del Nord e centro Italia. Solo che all'interno di una delle arnie c'era un Gps, invisibile, che ha permesso di recuperare la refurtiva.

Il sistema infatti permette di monitorare l'arnia e tracciarne lo spostamento, e anche di tenere sotto controllo lo stato di salute delle api attraverso il controllo di parametri come umidità e temperatura. Dopo aver scaricato sul proprio smartphone l'app, grazie all'antifurto posizionato nell'arnia l'apicoltore può ricevere in tempo reale tutte le informazioni sul proprio apiario, compreso lo spostamento delle arnie.

L'antifurto è poi connesso alle forze dell'ordine, che vengono allertate tempestivamente in caso di interventi delittuosi. L'idea è di Roberto Pasi, Ceo, e Gabriele Garavini, Ctp di una start up di Cesena, AntifurtoArnia.

"Grazie a un solo apicoltore, che aveva scelto di inserire nei propri alveari il sistema a Gps, siamo riusciti a mettere in salvo non solo le sue api, ma anche quelle di altri apicoltori ignari della sottrazione illecita", spiegano. "Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire l'intero spostamento dei ladri e le loro soste, per capire a chi sono state sottratte le altre arnie e restituirgliele in perfetta salute". In Italia, aggiungono, ogni stagione si verificano più di 20 mila furti del genere. (Dire)