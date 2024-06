Sedicenne scomparso in zona Barca, la famiglia denuncia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un ragazzo di 16 anni è scomparso: si chiama Alvi Hoque, è di origine pakistana e da sabato 8 giugno non si hanno più sue notizie. Il giovane è uscito dalla casa di famiglia in zona Barca, senza però fare ritorno. Alvi, come riporta l’associazione Penelope, era uscito nel pomeriggio per andare in Sala Borsa con alcuni amici. Alle 19, scrive l’Ansa, il padre lo ha contattato con un messaggio: il 16enne ha risposto di essere andato da un amico, facendo riferimento ad alcuni problemi scolastici e dicendo di non sentirsi a suo agio in casa propria. Il padre ha poi raccontato alla polizia che con il figlio non ci sono mai state liti o discussioni per il rendimento scolastico, e che il figlio non si era mai allontanato da casa.

Alto 1,70, carnagione olivastra e capelli scuri di media lunghezza, l’ultima volta che è stato visto indossava una maglia scura di marca Macron, pantaloni e scarpe nere con particolari bianchi. L'avvocata Barbara Iannuccelli, dell'associazione Penelope, ha riferito che i genitori 'sono molto preoccupati'. La famiglia del 16enne ha sporto denuncia alla polizia.