Amato accusato di duplice omicidio: oggi l'udienza davanti al Gup

Davanti al gup di Bologna Nadia Buttelli, questa mattina si tiene l'udienza preliminare del processo a Giampaolo Amato, il medico 64enne accusato di aver ucciso, nell'ottobre del 2021, prima la suocera 87enne Giulia Tateo e poi la moglie 62enne Isabella Linsalata.

A novembre, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, a pochi giorni dall'arresto anche per l'omicidio della suocera. Amato è quindi imputato per il duplice omicidio, nonché per peculato e detenzione illecita delle sostanze utilizzate per uccidere le due donne ed è in carcere dallo scorso 8 aprile, nonostante si sia sempre dichiarato innocente.

Questa mattina è arrivato in Tribunale scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria, camminando con l'aiuto di una stampella e salutando con un bacio un gruppetto di amici e parenti che lo attendevano fuori dall'aula, riferisce la Dire. Secondo l'accusa il medico, che si è sempre dichiarato innocente ed è difeso dagli avvocati Cesarina Mitaritonna e Gianluigi Lebro, avrebbe ucciso moglie e suocera per ereditare i loro appartamenti e per poter portare avanti liberamente la propria relazione con un'altra donna.

"Lungi dall'aver agito sotto impulso irrefrenabile, ha freddamente organizzato un omicidio che si avviava ad essere 'il delitto perfetto'".

Le motivazioni dei giudici

A fine maggio il Tribunale della Libertà, rigettando il ricorso dei difensori, si era soffermato anche sul fatto che il medico avrebbe cercato di fare cremare il cadavere della moglie, a cui si oppose la sorella della vittima che ne chiese l'autopsia. “Era chiaro il piano di Amato (completamente naufragato di fronte all'inaspettata iniziativa di sottoporre la salma ad autopsia): la distruzione del corpo avrebbe definitivamente precluso ogni successivo accertamento circa la causa della morte della moglie", scrivono i giudici nell’ordinanza. I medici legali incaricati dalla Procura hanno poi concluso per una intossicazione acuta da xenobiotici: Midazolam e Sevoflurano. In più, c’è il 'movente economico': Amato “aveva tutto da perdere dal divorzio” mentre “l’eredità della moglie gli avrebbe assicurato una certa tranquillità, anche in vista di una vita futura vita insieme alla nuova compagna”, si legge nell'ordinanza.

Secondo i giudici, proprio "la passione nutrita per l'amante più giovane e il desiderio di avere un futuro con lei privo di preoccupazioni son valsi" a fare emergere ("slatentizzare") "una carica criminale inimmaginabile". Amato "ha dimostrato di possedere straordinarie capacità manipolatorie e ideative di complessi piani criminosi, pertanto, potrebbe procurarsi farmaci letali anche tramite canali non ufficiali, convincere le possibili vittime a recarsi all'interno del suo domicilio", (in caso di eventuali arresti domiciliari), "o affidare ad altri la materiale realizzazione di condotte lesive, assumendo il ruolo di mero mandante". Per i giudici non sussiste invece il rischio di inquinamento probatorio, visto che il medico "non ha compiuto alcuna attività concreta per ostacolare le indagini e ha contribuito, nel corso dei suoi interrogatori, a ricostruire i fatti materiali (sia pure, sul piano delle accuse, cercando di tenersi indenne da ogni responsabilità)".