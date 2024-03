Amato a processo per duplice omicidio, Il Comune possibile parte civile | VIDEO

Il medico 64enne Giampaolo Amato andrà a processo per il duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo. La prima data è fissata per il prossimo 6 marzo 2024.

Il Comune di Bologna "sta valutando la costituzione di parte civile", come ha fatto per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi. Lo ha detto ai microfoni della Dire la vicesindaca con delega alla Lotta alla violenza sulle donne, Emily Clancy, a margine della presentazione delle iniziative in programma per l'8 marzo.

Intanto, il presidente della Corte d'Assise di Bologna ha deciso di non autorizzare le riprese video durante il processo perché nella vicenda ricorrerebbe un particolare interesse di rilevanza sociale. "Naturalmente il nostro Comune pensa ci sia altissima rilevanza sociale - commenta Clancy - di qualunque tipo di femminicidio, questo è chiaro e l'abbiamo sempre dimostrato. Fare accedere o meno le telecamere in un'aula giudiziaria rimane prerogativa del magistrato, secondo il Codice di procedura penale.

Il caso

Giampaolo Amato è accusato di duplice omicidio premeditato: secondo l'accusa ci sarebbe lui dietro le morti dell'anziana donna e di sua figlia, decedute a pochi giorni di distanza l'una dall'altr, nell'ottobre del 2021. Le due donne sarebbero state uccise con un mix letale di farmaci e il movente sarebbe da ricercare negli asset ereditari.

Amato, nelle dichiarazioni spontanee, si è detto estraneo ai fatti contestati dai pm. Al processo si sono costituiti parte civile anche la sorella di Isabella Linsalata, Annamaria, e il fratello della signora Tateo, assistiti rispettivamente dagli avvocati Maurizio Merlini e Francesca Stortoni.