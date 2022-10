Amazon, firmato per i corrieri accordo sul premio di risultato: fino a 1100 euro

Venerdì 14 ottobre è stato sottoscritto il primo accordo di premio di risultato a livello regionale per gli autisti in appalto che consegnano i pacchi Amazon. L'accordo è stato firmato dalle organizzazioni sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti, insieme alla RSA, e dall'associazione datoriale Assoespressi, che rappresenta le 14 società presenti sul territorio regionale che gestiscono in appalto le attività di consegna delle merci per conto di Amazon. A darne notizia è una nota sindacale congiunta di Cgiul, Cisl e Uil.

Gli oltre 1.500 autisti presenti in Emilia-Romagna avranno un premio di risultato per l'anno 2022 di un importo massimo di 1.100€ al raggiungimento di obiettivi di qualità e produttività. Si tratta, dunque, di un ottimo risultato, raggiunto dopo l'accordo quadro nazionale del novembre 2021 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del settore, che ha migliorato e parificato le condizioni di lavoro dei tanti driver che lavorano in appalto per Amazon.