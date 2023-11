Indotto Amazon, firmato protocollo tra Cgil e i corrieri: "Più attenzione ai carichi di lavoro"

È stato firmato oggi a Bologna il primo protocollo di intesa con Assoespressi e tutte le aziende appaltatrici che si occupano delle consegne "ultimo miglio" nella filiera Amazon, a cura dei driver. Lo stato di agitazione viene quindi sospeso, con una verifica generale entro Natale. La sottoscrizione, la prima nel suo genere a livello nazionale, riguarda il tema dei carichi di lavoro ed è stata condivisa col sindacato Filt-Cgil Emilia-Romagna e con le Rsa. Da tempo le sigle denunciavano le storture di "un ritmo di lavoro sovradimensionato, che potrebbe a sua volta ingenerare potenziali rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in termini di stress da lavoro", proprio per via "dei ritmi estremizzati imposti dall'algoritmo" Amazon.

Oltre alla verifica sui carichi di lavoro, segnala il sindacato, "sono state introdotte altre misure tra le quali una formazione specifica per i Dsp, anche in funzione del loro ruolo nei confronti del personale viaggiante, e la ripresa dei meeting rivolti ai driver e finalizzati ad una corretta informativa sulle procedure aziendali per la consegna dei pacchi nel rispetto del Codice della strada, al fine di garantire al massimo la sicurezza operativa per il driver e per l'utenza stessa". Nei prossimi giorni i sindacati organizzeranno nei vari presidi aziendali presenti in regione "specifiche assemblee coi lavoratori per presentare gli esiti di questo confronto, che- confida la Filt-Cgil- apre uno scenario e una stagione nuova di relazioni sindacali e di potenziale contrattazione e governo dei carichi di lavoro all'interno della filiera del colosso dell'e-commerce".