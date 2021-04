Manifestazione degli ambulanti sotto la Regione, incontro con Corsini e Bonaccini: "C'è stata un'apertura"

Erano circa un centinaio questo pomeriggo gli ambulanti che si sono dati appuntamento sotto il palazzo della Regione Emilia-Romagna per attirare l'attenzione della politica sulla profonda crisi che sta vivendo il settore a causa delle prolungate chiusure dovute alle restrizioni da Covid. In particolare, si sono radunati i commercianti di Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio. E sia l'assessore al Commercio Andrea Corsini che il presidente Stefano Bonaccini sono scesi ad ascoltare le richieste di questi lavoratori.

Il presidente della provinciale Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti, che nel bolognese conta oltre 250 iscritti) Vittorio Ringressi ha espresso soddisfazione per l'apertura, anche se le soluzioni sembrano ancora lontane e le difficoltà economiche troppo pressanti: "Sia Corsini che Bonaccini si sono offerti di essere cinghia di trasmissione fra noi e il governo. Si devono però attendere i decreti attuativi e i nuovi ristori per sperare in qualcosa di concreto. Ci hanno parlato di un'accelerata della campagna vaccinale che potrebbe poi portare a una svolta, ma come per il milione di euro destinato ai fieristi (che da 14 mesi non vedono alcun introito) è l'iter complesso che poi allunga i tempi in modo preoccupante".

