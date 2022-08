Ambulanza rotta, pedone spinto sulla barella fino all'elisoccorso. L'Ausl: "Tutto in sicurezza"

L'ambulanza è rotta e i sanitari spingono la barella fino all’elisoccorso. I fatti mercoledì a Marano di Gaggio Montano, in Appennino, dove un anziano di 89 anni è stato investito da un'auto sulla statale.

La questione riapre il dibattito sul potenziamento del serivizio: un'ambulanza e un'automedica sono sufficienti a coprire un territorio così vasto?

L'Ausl di Bologna chairisce quanto accaduto: "In riferimento al trauma auto-pedone avvenuto nel pomeriggio di mercoledì – riferisce l'Azienda USL di Bologna – si precisa che per l'intervento sono stati inviati tre mezzi di soccorso: l'automedica, l'ambulanza e l'elipavullo. Sul posto, dunque, a portare soccorso al ferito erano presenti: due medici, tre infermieri, il tecnico del soccorso alpino e l'autista soccorritore".

"Nei 47 minuti intercorsi tra l'arrivo sul posto dell'equipe dell'elipavullo (ore 18.10) e il decollo dell'elicottero (ore 18.57) il personale medico-infermieristico del 118 ha provveduto: alla stabilizzazione del paziente, alla gestione avanzata delle vie aeree del traumatizzato con intubazione oro-tracheale e al trasporto del paziente via terra su presidio di immobilizzazione per circa 200 metri in salita su terreno impervio, impiegando poco più di 7 minuti per l'imbarco in elicottero".

"Nonostante un guasto meccanico accidentale all'ambulanza che avrebbe dovuto trasportare il paziente fino al punto di atterraggio dell'elicottero, il trasporto del paziente - conclude - è avvenuto in totale sicurezza verso l'aereomobile e a seguire verso la Rianimazione del Maggiore".