Ozzano, una nuova ambulanza per la pubblica assistenza: sostituisce un mezzo che è già stato donato

E' stata inaugurata questa mattina, alla presenza dell'Assessore regionale Raffaele Donini OZ12, la dodicesima ambulanza, molte delle quali ancora in servizio attivo, acquistata, negli anni, dall'associazione Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro. Cosa rende speciale questa nuova ambulanza? "Innanzitutto il sistema di riciclo dell’aria a pressione negativa, sottolinea il presidente dell'associazione Antonino Quattrone, che garantisce una costante sanificazione, tramite la filtrazione ed irraggiamento UV. Questo si traduce in standard di sicurezza più alti per pazienti e operatori."

"L'arrivo del nuovo mezzo per cui dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo economico, dai consiglieri comunali ai privati cittadini, alla famiglia Alvisi (l'ambulanza è stata dedicata alla loro congiunta Losanna Alvisi) continua il Presidente Quattrone, ha reso possibile la dismissione dell'ambulanza OZ7, uno dei mezzi fra i più utilizzati negli ultimi tempi, che ha percorso molti chilometri ma che è sempre stato mantenuto controllato e revisionato. Questo ci ha permesso, continua Quattrone, tramite il prezioso aiuto e collaborazione dell'ANPAS regionale, di non dover ricorrere alla rottamazione ma di poterlo donare alla Pubblica Assistenza di Abriola, un piccolo Comune di provincia di Potenza, che potrà così continuare ad offrire al loro territorio i servizi richiesti con un mezzo ben attrezzato."

Molto caloroso e sentito l'intervento dell'Assessore regionale Donini che, nel ringraziare per l'invito, ha a sua volta ringraziato tutti i volontari della Pubblica Assistenza per il prezioso supporto dato alla collettività in questi anni di pandemia e soprattutto per aver messo a dispozione di tutti, una delle cose più preziose che ognuno di noi ha...il proprio tempo libero!!"

Conclude gli interventi delle autorità presenti la vice sindaco di Ozzano Mariangela Corrado che si dice "orgogliosa e fiera di avere sul territorio un'associazione come la Pubblica Assistenza, sempre al fianco delle Istituzioni e dei cittadini. E orgogliosa anche del fatto che il vecchio mezzo sia stato donato a chi ne aveva bisogno, al Comune di Abriola, creando una sorta di gemellaggio e fratellanza. Il nuovo mezzo potrà anche essere super tecnologico, conclude la vice sindaco, ma ciò che farà la differenza saranno le persone che lo utilizzeranno.....e i volontari della Assistenza Ozzano-San Lazzaro sono una sicurezza in questo senso".