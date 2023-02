Arriva l'ambulanza spaziale per i bimbi del Bellaria

Una ambulanza 'spaziale' per trasportare i piccoli pazienti bolognesi da un ospedale all'altro. Si chiama "Rocketvan", ha uno shuttle sulla fiancata e all'interno permette di esplorare le stelle. La novità viene da Bimbo tu, che oggi l'ha presentata al Bellaria in occasione della giornata mondiale contro i tumori infantili al fianco di un testimonial d'eccezione, l'astronauta Paolo Nespoli.

Il mezzo, che sarà guidato da un volontario della Croce Rossa (il servizio sarà prenotabile solo tramite il medico curante), consentirà di trasportare i bambini al Bellaria per fare la risonanza magnetica senza bisogno di anestesia.

"Rocketvan" si inserisce infatti nel percorso Risoamica, la risonanza "anti-paura" che dal 2021 aiuta i più piccoli a fare l'esame senza dover ricorrere all'anestesia: attraverso questo "simulatore" (in realtà una vecchia macchina per la risonanza riadattata) anche bambini di tre-quattro anni si sono 'allenati' per evitare di essere sedati una volta giunto il momento del test diagnostico vero. E adesso potranno arrivare al Bellaria con l'ambulanza-razzo.

"Così si chiude un cerchio", dice Alessandro Arcidiacono di Bimbo tu al taglio del nastro di questa mattina. "L'ospedale diventa un luna park- Perche' giocare è la migliore medicina per i bambini, che si ricorderanno questi viaggi in ambulanza come una cosa bella".

Nell'ambulanza i bambini potranno giocare e distrarsi in tutta sicurezza. "E' il momento - dice Nespoli- in cui i bambini invece di pensare la malattia pensano a qualcos'altro e vanno fare quello che devono fare con più tranquillità e serenità".

Tra gli ospiti dell'inaugurazione, il direttore generale dell'Ausl Bologna Paolo Bordon, la numero uno del Sant'Orsola Chiara Gibertoni e l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

"Qui dietro c'è un pensiero molto profondo- commenta l'assessore- quello di mettere al centro la qualità della vita dei pazienti, in particolare i più piccoli". (Dire)