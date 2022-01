Ambulanza 118: volontari aggrediti: "Insulti, minacce e lesioni la notte di Capodanno"

"L’equipaggio dell’ambulanza è stato oggetto di insulti e minacce da un gruppo di giovani amici del paziente che il mezzo - allertato dallo stesso giovane - avrebbe dovuto trasportarlo al Pronto Soccorso".La denuncia arriva da Federico Panfili, presidente della Pubblica Assistenza Città di Bologna.

Durante un servizio nella notte di Capodanno "i volontari hanno dovuto fronteggiare i numerosi giovani che, in evidente stato d’ebrezza, impedivano la corretta esecuzione delle procedure di soccorso bersagliando immotivatamente i soccorritori con insulti d’ogni genere. Erano senza le mascherine e si beffavano degli inviti ad indossarle - rifiutandosi così di allontanarsi - durante le manovre di soccorso hanno cercato più volte di introdursi all’interno del veicolo ed addirittura un individuo si è arrampicato sul tetto dell’ambulanza per farsi fotografare dagli amici. Il tutto mentre i volontari cercavano di calmare e stabilizzare il giovane paziente anch’esso in stato confusionale probabilmente dovuto dall’alcool, per poterlo trasportare verso l’Ospedale di competenza".

Ma non era finita: "Anche durante il trasporto il paziente ha continuato ad insultare e a minacciare i volontari, obbligando il veicolo a fermarsi più volte per garantire la messa in sicurezza dell’intervento, tant’è che un componente dell’equipaggio nell’intento di calmare il giovane, riportava lesioni personali".

"La Pubblica Assistenza Città di Bologna, che da sempre si occupa di soccorso e di solidarietà - scrive Panfili - ritiene doveroso informare del gravissimo episodio accaduto portandolo a conoscenza della collettività e dei media, sottolineando al contempo, l’impegno profuso dell’associazione che nella notte di capodanno ha dispiegato sul territorio ben quattro mezzi di soccorso. L’Associazione ed i volontari coinvolti, nell’amarezza degli eventi occorsi, affideranno alle competenti autorità la richiesta di tutela dei propri diritti, senza però cessare di fornire il loro contributo alla collettività ed alla città di Bologna da cui attendono segnali di solidarietà".

Due operatori sanitari, il pomeriggio del 31 dicembre, erano stati derubati in via del Lavoro. Mentre stavano effettuando un servizio di soccorso, il ladro ha portato via gli zainetti.

Come riferito dalla forze dell'ordine in presidio la notte di San Silvestro e coordinate dalla sala allestita in questura, diverse sono state le segnalazioni per tafferugli tra ubriachi. Da via Cesare Battisti, un 40enne ha denunciato l'aggressione da parte di un gruppo di persone e ha riportato una ferita al sopracciglio. E' stato anche chiuso un locale.