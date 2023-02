Cospito. Dopo la minaccia di attentato, pronto corteo a sostegno dell'anarchico in sciopero della fame

Anarchici ancora in piazza a sostegno di Alfredo Cospito e della sua battaglia contro il 41 bis, per la quale è in sciopero della fame da più di 100 giorni. Una nuova mobilitazione è stata indetta per oggi pomeriggio, 3 febbraio, sotto al Provveditorato regionale di amministrazione penitenziaria dell'Emilia-Romagna a Bologna, in viale Vicini 20.

Una protesta sotto forma di 'battitura', scrivono gli organizzatori, richiamando appunto le proteste dei detenuti in carcere. "La vita del nostro compagno Alfredo è sempre di più appesa a un filo", si legge nel volantino, con riferimenti allo "Stato assassino e stragista" e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, di cui si sottolinea "la freddezza del boia, l'arroganza di chi decide sulle migliaia di persone in nome del profitto" in merito alla sua dichiarazione di non ritenere di revocare il regime di 41 bis per Cospito, esponente del mondo anarchico. "Comunque andrà a finire, Alfredo non lotterà da solo. Continueremo ad allargare la crepa nel 41 bis aperta di Alfredo". La protesta si sposterà poi al Pratello.

Minacce di attentato a Bologna

Intanto proprio lo scorso mercoledì è giunta una telefonata anonima alla redazione locale de Il Resto del Carlino che minaccia un possibile attentato all'ombra delle Due Torri come azione di lotta per il caso Cospito. Immediata l'allerta alla Digos, che è al lavoro per ricostruire i fatti e tentare di risalire all'autore della chiamata intimidatoria.

Indignazione vs i continui raid anarchici

tDopo i vari blitz anarchici degli ultimi mesi in città monta l'indignazione. “Una chiamata anonima ha annunciato un attentato anarchico. La Digos indaga. Le forze dell’ordine ci sono. Ora anche il Comune faccia la sua parte: se si rischia il ritorno agli anni delle BR, va messa in campo ogni azione necessaria per evitarlo". Sono le parole del consigliere comunale della Lega Matteo Di Benedetto sulla minaccia di attentato all'ombra delle Due Torri. Il leghista invoca la linea dura e si scaglia contro l'amministrazione: "Le prese di posizione a favore di chi gambizza e chiede di cancellare il 41bis, a beneficio di mafiosi e terroristi, devono finire. L’amministrazione stia dalla parte dei cittadini. Altrimenti si dimettano e vadano in corteo con chi vuole mettere a ferro e fuoco la città”.

Fanno eco le parole del senatore Marco Lisei, FDI: " Da bolognese esprimo rammarico e preoccupazione per le minacce anarchiche rivolte alla città e... Non ci faremo intimidire da queste minacce e Bologna non si piegherà a queste intimidazioni".

Anche sul fronte di centrosinistra giungono le prime reazioni. "Sono inquietanti le notizie che vorrebbero la città di Bologna prossimo luogo di un “grave attentato” da parte di fazioni che solidarizzano con Alfredo Cospito. Esprimo la mia vicinanza alla redazione de “Il Resto del Carlino”, che ha ricevuto la telefonata minatoria, al sindaco Lepore e alla cittadinanza, e la mia più ferma condanna verso chi tenta di avvelenare la vita istituzionale del Paese attraverso violenze e intimidazioni”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

"Una minaccia di una gravità tale che deve fare riflettere tutti, nessuno escluso.Condanniamo fermamente questo atto che riguarda tutta la città. Le istituzioni, tutte, devono rispondere con grande fermezza nel contrastare simili atteggiamenti antidemocratici", così in una nota i consiglieri comunali Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase del gruppo BolognaCiPiace.

Anche il gruppo Uniti per l’Alternativa condanna fermamente il "grave episodio di minacce di matrice anarchica" e confida "nel lavoro degli inquirenti affinché i responsabili fi questo gravissimo gesto vengano individuati e assicurati alla giustizia".

Sequenza di blitz anarchici a Bologna

Sono mesi che all'ombra delle Due Torri si susseguono azioni rivendicate da esponenti anarchici, contro il Governo, il 41 bis e in segno di solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito, autore di un attentato nel 2006. L'ultimo blitz lo scorso 19 gennaio, quando alcuni anarchici in corteo per le vie del centro si sono scagliati contro alcune banche, spaccando vetrate e bancomat . Una decina di giorni prima ancora danneggiamenti su via Massarenti. Il mese precedente sempre di matrice anarchica il raid esplosivo ai danni di alcuni cassonetti nei pressi del Pontevecchio . Una manciata di giorni prima danneggiate alcune vetrine in via Irnerio durante l'ennesimo corteo, a fine novembre un gruppo ha fatto e ha interrotto la celebrazione della messa, inneggiando contro il 41 bis e portando la propria solidarietà a Cospito.

Cospito e il 41-bis

Lo scorso lunedì 19 dicembre il tribunale di Roma ha confermato la reclusione in regime di 41-bis per Alfredo Cospito, l’anarchico autore di un attentato nel 2006 ad una caserma dei Carabinieri di Fossano, in Piemonte, che non aveva causato né morti né feriti. Dallo scorso ottobre, Cospito è in sciopero della fame contro la misura di costrizione. Dopo i primi due livelli di giudizio, la Corte di Cassazione aveva confermato le condanne, decidendo però per il 41-bis dopo aver cambiato il capo d’accusa in “strage contro la personalità interna dello Stato”.

Da anni al centro di numerose contestazioni, il regime di 41-bis - detto anche ‘carcere duro’ - è solitamente previsto per i detenuti appartenenti a organizzazioni criminali come, ad esempio, le mafie. Fu a tal proposito introdotto nel 1992 con lo specifico scopo di impedire che ci fosse comunicazione tra i detenuti e l’organizzazione criminosa di appartenenza.