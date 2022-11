Riforma bonus 110%, Ance Emilia: "Così si blocca tutto"

È stato uno dei principali volani per per la ripartenza dell'economia dopo il Covid. Ora, però, "il Superbonus rischia il blocco totale". A lanciare l'allarme sul bonus edilizio è il presidente di Ance Emilia, Leonardo Fornaciar, reduce dal consiglio generale dell'associazione che si è tenuto questa mattina a Roma, nel corso del quale sono emerse alcune anticipazioni rispetto alle modifiche che il governo intende attuare al meccanismo.

"Cambiare repentinamente le regole in corso senza regime transitorio e sblocco della cessione dei crediti significa mettere a repentaglio migliaia di imprese e decine di migliaia di posti di lavoro", avverte Ance Emilia. "Impensabile cambiare le regole in corso ancora una volta e con effetto immediato, senza per giunta aver individuato una soluzione per sbloccare i crediti incagliati", denuncia Fornaciari, interpretando la forte preoccupazione delle imprese intervenute numerose a Roma.

Secondo Ance, senza un regime transitorio adeguato e una soluzione concreta per sbloccare i crediti incagliati, come quella individuata insieme all'Abi che prevede l'utilizzo degli F24, "il Superbonus si bloccherà per sempre". Con gravi ripercussioni, avvertono i costruttori, "sia economiche che in termini di transizione ecologica", dato che senza un piano di riqualificazione energetica degli edifici appare impensabile centrare gli obiettivi di risparmio energetico e di lotta ai cambiamenti climatici ribaditi a Sharm El Sheikh.