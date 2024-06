Ancora i conti con il maltempo in Valsamoggia. Anche il teatro è in difficoltà | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Piogge intense, un vero e proprio nubifragio quello del 20 maggio a Valsamoggia che ha causato allagamenti e danni. Tra le "vittime" dell'ennesimo episodio di maltempo Valhalla Wakepark, un parco di 11 ettari sul territorio di Bazzano, dove si praticano sport acquatici, e il Teatro delle Ariette, che ha sede a Castello di Serravalle.

Bologna Today aveva raccolto l'appello dei gestori dell'area, due fratelli, Andrea e Davide Drusiani, che avevano dato il via anche una singolare richiesta di aiuto: coinvolgendo i tanti frequentatori e i cittadini, avevano letteralmente "bombardato" di e-mail stampa e istituzioni chiedendo il pronto intervento al fine di poter bonificare l'area e riattivare il servizio.

Per far ripartire il parco, che si trova in una ex cava, aveva spiegato a BolognaToday il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscino, sarebbe stata necessaria una idrovora di grande potenza che avrebbe dovuto lavorare almeno per una settimana. Il 1° giugno, come confermano i gestori, sono arrivati la pompa e i mezzi per ripristinare le vie di accesso e sgomberarle dai detriti. Purtroppo però il meteo non aiuta, visto che continua a piovere e domenica in Valsamoggia ha diluviato.

Teatro in difficoltà

Un'altra richiesta di aiuto è partita in questi giorni dal Teatro delle Ariette, associazione culturale di promozione teatrale: “Qui la situazione è molto grave. Abbiamo perso entrambi i mezzi di trasporto, portati via dall'acqua - scrivono sui social i responsabili, Paola e Stefano - tutto il nostro cortile è distrutto, i recinti, la siepe, l'orto. Il nostro magazzino, con tutte le attrezzature, gli oggetti e le scenografie, è pieno di fango. Vedere le Ariette così è uno strazio troppo grande. Siamo così fragili”.

E anche in questo caso è partita la macchina della solidarietà: amici, socie e frequentatori hanno lanciato una raccolta fondi che, al momento, ha superato gli 11 mila euro. Come spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, "tutti i proventi serviranno a dotare al più presto l’associazione di un mezzo di trasporto indispensabile per le tournée e per tutte le attività sul territorio di laboratori e teatro di comunità. Inoltre i fondi saranno utilizzati per il ripristino del parcheggio sito in via Rio Marzatore e per la sostituzione o riparazione di una serie di attrezzature danneggiate”.