Andirivieni sospetto, stanato nascondiglio per la cocaina: era nella fessura di un ponte

Cessione di droga monitorato in diretta, con arresto finale. E' successo in via Guelfa nel primo pomeriggio del 16 gennaio scorso, durante un’attività di polizia volta al contrasto del crimine diffuso.

Da quanto ricostruito, l'attenzione dei poliziotti era stata catturata da un uomo che, a bordo di una bicicletta, aveva superato una recinzione danneggiata per nascondere una scatola all’interno di una fessura in un ponte. Poco dopo, l’uomo aveva ceduto la bicicletta ad un altro soggetto di origine nordafricana, che si era recato nei pressi della fessura, dove aveva consegnato qualcosa ad un terzo individuo avvicinatosi a bordo di un'auto.

Al termine dello scambio, i due soggetti si sono ritrovati, passandosi di mano del denaro. E' stato a quel punto che gli agenti hanno deciso di fermare ed identificare i due - entrambi, marocchini rispettivamente di 30 e 22 anni . i quali sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di 1.051 € e 75 €. Denaro posto sotto il vincolo del sequestro penale in quanto ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio. Si è poi proceduto anche al sequestro di una scatola, trovata all’interno della fessura, nella quale erano celate 22 palline di cocaina, per un totale di circa 16 gr.

I due sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e contestuale rito direttissimo . L’arresto è stato convalidato e entrambi, irregolari sul territorio nazionale, è stato notificato l’ordine di espulsione dal territorio nazionale ai sensi del Testo Unico dell’Immigrazione.