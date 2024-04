Incidente nella pista da cross, l'ex pilota Ducati Andrea Dovizioso grave in ospedale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente questa mattina per l'ex pilota Ducati e campione del mondo di moto 125 Andrea Dovizioso. Come riporta ArezzoNotizie, il motociclista stava correndo all'interno di una pista da cross in località Tasso, a Terranuova Bracciolini, nell'Aretino, quando ha perso il controllo della sua due ruote ed è caduto battendo violentemente la testa a terra.

Erano le 11:15 quando i sanitari del 118 hanno raggiunto l'impianto soportivo con un'automedica e un'ambulanza. Da subito le condizioni del campione 38enne sono sembrate gravi, con Dovizioso che avrebbe ripotato un trauma cranico che inizialmente ha fatto temere per la sua vita. Gli operatori hanno attivato così l'elisoccorso che lo ha trasferito a Careggi in codice 3 di massima gravità. Stando alle prime indiscrezioni, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Nato a Forlimpopoli il 3 marzo 1986, Andrea Dovizioso vinse il Motomondiale classe 125 nel 2004 in sella alla Honda, ma risale al 2013 l'approdo alla Ducati di Borgo Panigale, con cui ha disputato il MotoGP fino al 2020, anno del ritiro. Dopo aver concluso la sua carriera agonistica, ha iniziato a dedicarsi al motocross.