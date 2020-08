80 candeline per Andrea Mingardi: "Io veramente me ne sento 40-50"

"Potevo parlarvi del Bologna che becca una quaterna dai... Simpatici fiorentini, dissertare amabilmente del rinvio a giudizio del Capitano, dei camici che dovevano essere consegnati, ritrovati in un magazzino, di Trump che vorrebbe rimandare ... L'esecuzione... Pardon, le elezioni ma è inutile che io faccia finta di niente: stasera a mezzanotte, cioè domani, primo Agosto, sarà il mio compleanno. E non uno qualsiasi: 32... 46... 59... 67...".

Così Andrea Mingardi sul suo profilo facebook annuncia i suoi 80 anni: "C'è qualcuno che lo definisce un traguardo. Ma quale traguardo, sto proseguendo di corsa - scrive con un po' di malinconia - da ragazzi non era contemplato diventare vecchi, nonni, anziani, soggetti superflui, accantonabili. Anche se i ventenni non lo dicono, la terza età è vista un po' come una zona grigia, polverosa, poco brillante e senza arte né parte. Una sorta di razza in estinzione. So cosa mi sta capitando sotto il profilo del calendario e vi garantisco che non sono uno di quelli disperatamente aggrappati a un'immagine giovanile per forza o al rifiuto nei confronti della realtà. Io mi sento veramente quarant'anni, cinquanta o dite pure voi una di quelle età che sottolineano che si ancora in pista".

Mingardi ha recentemente pubblicato un singolo "Luntan da Bologna", una dichiarazione d'amore per la sua città, ovviamente in dialetto bolognese.