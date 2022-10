Trovato Andrea, il giovane scomparso da Ischia e arrivato a Bologna

E' stato finalmente trovato Andrea, il 23enne scomparso da Ischia il 25 ottobre. Il giovane sta attraversando un momento di difficoltà e come aveva detto il padre a Bologna Today "E' arrivato a Bologna e vagava, poi ha visto una pattuglia dei carabinieri e stava vaneggiando, non sta tanto bene per diversi episodi accaduti. E' stato portato in caserma e poi ci hanno chiamato".

Il ppà in quel momento si trovava proprio negli uffici dei carabinieri di Ischia per fare la denuncia di scomparsa. I comandanti di Bologna e Ischia si sono così confrontati: "Non l'hanno trattenuto in caserma - essendo maggiorenne e non avendo con sé una documentazione medica che attestasse un suo stato di disagio - lo hanno portato in ospedale (al Sant'Orsola - ndr) e da lì si è allontanato". Erano circa le 23.30 del 25 ottobre. "Ieri io e mio figlio maggiore siamo stati a Bologna lo abbiamo cercato per tutta la giornata, ma non l'ho trovato - continua il papà - Sono andato in tutti i posti frequentati dai giovani, sono rientrato ieri sera alle 22.30".

Sarebbe stato trovato a Genova e trattenuto dai carabinieri. Il papà quindi sarebbe nel capoluogo ligure per riportarlo a casa.