Addio ad Angela Romanin, anima della Casa delle Donne di Bologna

Numerosi messaggi di cordoglio per l'improvvisa scomparsa, dall'assessora Lori all'assessora Zaccaria: "Non ti dimenticheremo mai"

È morta improvvisamente questa notte Angela Romanin, presidente del Coordinamento dei Centri anti violenza dell'Emilia-Romagna e anima della Casa delle donne di Bologna. Aveva 64 anni.

"Oggi la nostra Angela è scomparsa improvvisamente, lasciandoci attonite col suo ricordo ancora di ieri. Angela Romanin è stata una socia storica della Casa delle donne – scrivono – ha lavorato con noi sin dal 1993: ben 27 anni di impegno e attivismo a tutto tondo. È stata una delle voci più autorevoli nella lotta e nelle strategie per combattere la violenza contro le donne in termini femministi, attiva in ambito nazionale e internazionale".

"È stata colei che ha formato una generazione di operatrici e di volontarie che operano ed hanno operato alla Casa delle donne – proseguono – ha dedicato tutta se stessa per fare della formazione un punto di eccellenza della Casa delle donne, nella convinzione che nel lavoro e nell’esperienza di ciascuna operatrice e volontaria fosse custodito un sapere inestimabile e degno di essere trasmesso. Per questo sosteneva che il ruolo della formazione dovesse avere 'una valenza unitaria e trasversale, oltre che politico-strategica', a cui coniugare l’esperienza unica e originale di ciascuna donna, femminista e operatrice".

"È stata anche portavoce con le istituzioni, per la Casa delle donne di Bologna e per il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna di cui era l’attuale Presidente. Ci uniamo alle tante e ai tanti e siamo ancora incredule per la sua precoce e imprevista scomparsa. Ciao Angela, femminista e donna di grande valore che ha dato la vita alla Casa delle donne".

I messaggi di cordoglio

"Era il volto del cambiamento culturale, l'aiuto concreto alle donne vittime di violenza. La sua determinazione, insieme alla gentilezza, ma soprattutto alla profonda conoscenza di un mondo complesso come quello della lotta alla violenza di genere, l'hanno resa uno dei pilastri fondamentali nella rete dei servizi dell'Emilia Romagna". Così l'assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori, esprime "profondo cordoglio" per la scomparsa di Angela Romanin.

"Tante le battaglie affrontate insieme, con lucidi confronti e proficui scambi - prosegue Lori - lei era sempre in prima linea: notte e giorno, senza mai arrendersi, anche di fronte alle situazioni più dure e dolorose. La sua scomparsa lascia un grande vuoto".

"La notizia della scomparsa di Angela Romanin mi rattrista e mi addolora. Angela era l’anima della Casa delle Donne di Bologna. Il suo lavoro negli anni è stato prezioso e riconosciuto da tutti, tanto è vero che è diventata poi la presidente del Coordinamento dei Centri anti-violenza di tutta l’Emilia-Romagna" così Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa.

"Nei miei anni di lavoro come assessora regionale alle Pari opportunità- ricorda la presidente-, il confronto con Angela era costante e i suoi consigli sempre puntuali e nel merito. Grazie anche alle sue intuizioni, siamo stati in grado di fare davvero tanto in questi anni sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, in particolare sul potenziamento e sulla diversificazione delle attività della rete dei Centri di ascolto e di quelli anti-violenza. Angela sapeva trasmettere una passione contagiosa, perché credeva nelle battaglie che faceva".

"La sua lezione è stata quella di credere molto nel rapporto tra le istituzioni e la rete dei Centri e questo ci ha permesso di raggiungere risultati considerevoli. Noi tutte abbiamo l’obbligo di continuare a lavorare sulla strada tracciata, anche se da oggi lo faremo un po' più sole ma ricche del suo insegnamento".

"Perdo un’alleata preziosa di tante battaglie e un’amica. Ciao cara Angela, so che sarai sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai" conclude Emma Petitti.

"Oggi la nostra città ha perso una donna speciale, io ho perso un'amica e provo un dolore indicibile: Angela Romanin, femminista, anima della Casa delle donne per non subire violenza. Una professionista preparata che ha lavorato nell'esclusivo interesse delle donne e dell'autonomia di una realtà diventata sempre più importante a Bologna e non solo. Cara Angela, chi ti ha conosciuto non potrà mai dimenticarti. Ai familiari, a Francesco e ai tuoi figli, a tutta la Casa delle donne, le condoglianze del Comune di Bologna".