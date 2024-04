Addio ad Anna Maria Loreti, anima della Csi Clai Imola

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È morta all’età di 76 anni Anna Maria Loreti, anima della Csi Clai Imola, società di pallavolo fondata dal marito Francesco Spadoni, morto lo scorso anno. A darne notizia è il club, che in un post su Facebook ha scritto: “Nella notte ci ha lasciato Anna Maria Loreti, motore fondatore di Csi Clai Imola insieme a Francesco. L'intera società si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ora anche Anna, insieme a Francesco, tiferà Clai in prima fila da lassù”.

Si aggiunge al cordoglio anche il sindaco di Imola Marco Panieri: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Anna Maria Loreti, per decenni presidente della Csi Clai Imola, realtà che ha cresciuto e avviato alla pallavolo e allo sport diverse generazioni di ragazze. Insieme al marito Francesco Spadoni, è stata la fondatrice di un’avventura che oggi anima e rende orgogliosa tutta la nostra comunità. La sua passione ha rappresentato un valore importante per tutti noi e l’eredità che lasciano, per cui le saremo sempre profondamente grati, è un grande patrimonio di educazione, valori e impegno dedicato agli imolesi e ai più giovani. In questo momento di sofferenza, esprimo le condoglianze e la vicinanza della Città di Imola, dell’amministrazione comunale e mio personale alla famiglia di Anna Maria e alle persone a lei più care”.