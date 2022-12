Anna Maria Russo è la nuova segretaria Filcams-Cgil Bologna 

Nella giornata di ieri, 14 dicembre 2022, Anna Maria Russo è stato eletta nuova Segretaria Generale della Filcams CGIL di Bologna. L’elezione è giunta al termine del Congresso territoriale della categoria, che si è tenuto nelle giornate di ieri ed oggi all'Amatì Hotel di Zola Predosa. 158 le delegate e i delegati presenti in platea, eletti in proporzione ai documenti congressuali che hanno visto nelle assemblee di base un voto a larga maggioranza per il documento congressuale “Il lavoro crea il futuro” (98,09%). Il restante 1,91 % al documento“Le radici del sindacato”.

Durante la due giorni del Congresso, che ha visto la partecipazione ai lavori e gli interventi di Tina Liquori (Responsabile Servizi CDLM) e di Maurizio Lunghi (Segretario Generale CDLM), con le conclusioni di Maria Grazia Gabrielli (Segretaria Generale Filcams Nazionale), hanno preso la parola 40 delegate e delegati in rappresentanza dei settori del commercio privato e cooperativo, delle mense, dei pubblici servizi, dei multiservizi, degli alberghi e della vigilanza di tutto il territorio bolognese.

I lavori congressuali si sono conclusi con l’elezione del Comitato Direttivo e dell’Assemblea Generale composti rispettivamente da 60 e 80 dirigenti sindacali. L’Assemblea Generale ha poi eletto Anna Maria Russo alla guida della Filcams di Bologna con 77 voti favorevoli su 79 votanti. 2 i contrari, 0 schede bianche.