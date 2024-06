Anni di violenze contro la compagna, braccialetto elettronico a un 27enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Negli ultimi tre anni aveva aggredito e sottoposto a violenze psicologiche la compagna. Finché la donna non è finita in ospedale dopo l’ennesima lite con maltrattamenti e lo ha denunciato. I carabinieri di Castello d’Argile hanno così eseguito l’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a carico di un 27enne ucraino, indagato dalla Procura di Bologna per maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

I militari sono intervenuti lo scorso 28 maggio, allertati da una lite in famiglia. Arrivati sul posto, hanno trovato il 27enne che aveva aggredito la compagna connazionale durante una discussione nata per motivi futili. La ragazza, curata dai sanitari del 118 e dimessa con una prognosi di sette giorni, ha successivamente sporto denuncia. È attraverso le indagini che i carabinieri hanno scoperto che il compagno la maltrattava ripetutamente, vessandola con violenze fisiche e psicologiche. Dopo averlo rintracciato, i militari hanno disposto le misure cautelari disposte dal giudice.