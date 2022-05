Anniversario legge sull'aborto, collettivo femminista: "Sanzionate sedi pro life, ospedali e farmacia obiettrice" | FOTO

Azione sanzionatoria notturna da parte di un collettivo femminista, che in una nota ha rivendicato di avere vergato diverse scritte a spray in alcuni punti della città, su muri e vetrine. Inoltre un grande striscione è stato posizionato sulla scalinata del Pincio.

Gli imbrattamenti sono stati indirizzati -precisa il collettivo- nei "luoghi in cui si riproduce la violenza antiabortista sui nostri corpi: una delle sedi del Movimento per la Vita, l'ospedale Maggiore e una farmacia notoriamente antiabortista".

Tutto ciò cade nel 41esimo anniversario della legge 194 del 1978, la legge che in Italia regolamenta il diritto all'aborto. Una legge che a detta del collettivo in questione "non garantisce sempre e per tutti e tutte l’accesso all’aborto; è in sé problematica, ipocrita e contraddittoria, predisposta per sua natura ad attacchi e boicottaggi interni". Di conseguenza, continua il comunicato "rigettiamo l’idea della mera difesa di una legge costruita con un compromesso storico sui nostri corpi e desideri". e che "abbiamo bisogno di #moltopiùdi194".