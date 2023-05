Accadde nel 2012: muore Maurizio Cevenini, tra i politici più amati della città

L'8 maggio 2012 all'età di 57 anni moriva Maurizio Cevenini, tra i politici più amati della città. Tr i tanti i ruoli ricoperti, assessore e poi capogruppo nel Comune di San Lazzaro di Savena, poi, dal 1995 al 1999, nel Consiglio del Comune di Bologna per diventarne vice Presidente nel 1999.

Cevenini fu anche presidente del Consiglio provinciale di Bologna dal 2004 al 2009 e del Consiglio comunale di Bologna dal 2009 al 2010. Nel 2010 si candida alle primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco ma deve poi rinunciare per motivi di salute; diventa poi Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna e nel maggio 2011 viene rieletto in Consiglio Comunale a Bologna con 13.249 preferenze.

Oltre ad avere il record di celebrazioni di matrimoni civili, aveva anche fatto il pieno di preferenze alle elezioni, ben 13.247.

Da quel giorno di 11 anni fa, si sono susseguiti gli omaggi, i ricordi: a lui è stata intitolata anche la Sala Rossa di Palazzo D'Accursio, il cuore del palazzo comunale, e una piazzetta vicino Porta San Mamolo: "Una decisione condivisa dal Comune di Bologna con la nostra famiglia, che ci ha fatto molto piacere", aveva commentato la figlia Federica. A San Lazzaro gli è stato intitolato lo stadio Kennedy.