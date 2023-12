33° Anniversario della Strage del Salvemini: 12 morti e 80 feriti

Il 6 dicembre 1990, un aereo militare in avaria abbandonato dal pilota precipitò sull’allora succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno (Bologna) provocando la morte di undici studentesse e uno studente della classe 2^A - Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra Venturi - e oltre ottanta feriti.

La commemorazione ufficiale si terrà mercoledì 6 dicembre, alle 10.30, presso l’Aula della Memoria alla Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno). Sarà presente per la Città metropolitana il consigliere delegato Daniele Ruscigno con il Gonfalone.

Seguirà, alle 11.30, la Santa Messa solenne presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Casalecchio di Reno.

In occasione del 33° anniversario della Strage, dal 2 al 16 dicembre 2023, l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, con Città metropolitana di Bologna, Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, l’associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990 e l’I.T.C.S. “Gaetano Salvemini”, promuove, insieme ai partner delle singole iniziative, appuntamenti di ricordo e riflessione legati allo sport, alle arti, alla musica, alle istituzioni, al mondo della scuola.

Nel programma del 33° anniversario della strage, dal titolo “Un filo che non si spezza”, c’è lo sport con i memorial di nuoto pinnato (3 dicembre a Bologna) e pattinaggio artistico (16 dicembre a Casalecchio di Reno); c’è il coinvolgimento dei giovani e delle scuole con la premiazione del concorso di arti visive per gli istituti superiori (4 dicembre a Casalecchio di Reno), e le numerose iniziative presso l’Istituto Salvemini il 6 dicembre; c’è la musica, grazie al concerto con il flautista Manuel Zurria (2 dicembre a Sasso Marconi), cori e orchestra sempre a Sasso Marconi (il 3 dicembre), nonché “Il ricordo nella musica” e il concerto per la Festa di San Nicolò a Zola Predosa (il 10 dicembre); ci sono le arti con le letture poetiche a Sasso Marconi (2 dicembre) e l’inaugurazione della targa artistica, realizzata dagli studenti dell’Istituto Arcangeli di Bologna alla biblioteca di Zola Predosa (9 dicembre).

I programma degli eventi

Sabato 2 dicembre 2023

Ore 18.00 Sasso Marconi - Salone delle Decorazioni (Borgo di Colle Ameno 11)

Voci di memoria - Tra poesia e musica

Letture, musica e danza per dare voce alla memoria collettiva.

A cura del Comune di Sasso Marconi e de Le Voci della Luna.

Ore 21.00 Casalecchio di Reno - Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1)

Concerto e consegna Premio di Composizione Musicale “Ragazze e Ragazzi. Salvemini 1990”

Manuel Zurria, musicista di fama internazionale, esegue brani per flauto solo ed elettronica. Musiche dei vincitori della terza edizione del Concorso di composizione con residenza artistica “Ragazze e Ragazzi. Salvemini 1990”.

Orchestra Giovanile dei Castelli dir. Antonio Rimedio in Musiche dal Mediterraneo. Special guest Zambra Mora.

Iniziativa a cura dei Comuni di Casalecchio di Reno e Valsamoggia, in collaborazione con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio.

Domenica 3 dicembre 2023

Ore 13.00 Bologna - Piscina Carmen Longo (Stadio)

31° Memorial Salvemini di nuoto pinnato

Gara nazionale di nuoto pinnato valevole come Campionato Regionale FIPSAS.

A cura di Sogese Record Team Bologna.

Ore 16.30 Sasso Marconi - Sala Cometa, Centro sociale Casa dei Campi (Via Ponte Albano 27-29)

Concerto con cori e orchestra “Le note incorniciano il silenzio”

Con la partecipazione dell’orchestra giovanile “Onda Marconi” diretto da Betta Benericetti, Raffaello Bettazzi, Vincenzo De Franco, Andrea Mastacchi e Roberta Rapparini, del Coro “CantER” – Coro del Circolo Dipendenti della Regione Emilia Romagna diretto da Marco Cavazza e della "Scuola di Musica "G.Fiorini" Bazzano -Progetto "Life for Rock".

A cura del Comune di Sasso Marconi

Lunedì 4 dicembre 2023

Ore 9.30 - Casalecchio di Reno - Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1)

Premiazione del concorso di arti visive dedicato al tema del cambiamento

Presidente della giuria: Gian Luca Farinelli, direttore Cineteca Bologna.

Rivolto alle classi seconde degli istituti superiori del Distretto Reno Lavino Samoggia.

Martedì 5 dicembre 2023

Sasso Marconi - Sede della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi (Via San Lorenzo 4)

dalle 9.00 alle 12.00Incontro sul primo soccorso

A cura della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi, iniziativa rivolta agli studenti dell’IPAA Ferrarini di Sasso Marconi

Mercoledì 6 dicembre 2023

Ore 8.00 Casalecchio di Reno - Istituto Salvemini (via Pertini 8)

Conclusione del ciclo di testimonianze degli ex studenti sopravvissuti alla strage

svolto nel mese di novembre con gli studenti delle classi prime.

Rassegna video: visione in classe di uno fra i video Al di là dei muri, Il Messaggio, Le cose che sei, I Ragazzi del Salvemini.

Apprendimento di pratiche di primo soccorso con le classi seconde nell’ambito del progetto "Mani che ridanno la vita".

Organizzazione in collaborazione con il 118, la Croce Rossa Italiana, IRC Italian Resuscitation Council e il supporto degli Istruttori Volontari operanti su tutto il territorio della provincia di Bologna.

Ore 9.00 Casalecchio di Reno - Istituto Salvemini (via Pertini 8)

Consegna al Sindaco di Casalecchio di Reno e ai rappresentanti dell’Associazione Vittime del Salvemini del manifesto “6 dicembre” realizzato dall’illustratrice Sara Colaone con parole composte della classe 1F coordinata dal prof. Edoardo Necchio.

A seguire Corteo di studenti, familiari e autorità verso la Casa della Solidarietà

Ore 10.30 Casalecchio di Reno - Casa della Solidarietà "Alexander Dubcek" (via del Fanciullo 6)

Commemorazione ufficiale nell’Aula della Memoria

All’arpa Alex Mosconi

Diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Casalecchio di Reno.

Previsto l’arrivo alla Casa della Solidarietà del trekking organizzato da Percorsi di Pace da tutti i comuni coinvolti.

Ore 11.30 Casalecchio di Reno - Parrocchia di San Giovanni Battista (via Marconi 39)

Santa Messa con letture e coro degli studenti dell’ITCS Salvemini