Anno giudiziario: a Bologna "il più alto indice di criminalità minorile"

"Sulla base di quanto emerge da indagini criminologiche anche recenti, Bologna risulta essere la città con il più alto indice di criminalità minorile in tutta Italia". Lo ha detto il presidente della Corte d'appello, Oliviero Drigani, ieri, 22 gennaio, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, la Procura del Tribunale dei minorenni ha visto iscrivere in un anno 2.459 notizie di reato contro noti (+6%); 2.651 i procedimenti definiti (+33,6%) e 886 quelli pendenti (-17,7%). Un aumento "non trascurabile", secondo Drigani, rilevando che in termini generali "il carico di lavoro della giustizia minorile resta comunque assai elevato e, come emerge dalle relazioni dei dirigenti degli uffici, decisamente sproporzionato rispetto alle risorse umane disponibili". Ma al di la del "già di per sé non incoraggiante dato statistico", va evidenziato che l'attività di questi uffici giudiziari "diviene via via più complessa - rimarca il presidente della Corte d'appello - in presenza di un numero sempre più elevato di minorenni stranieri non accompagnati e di nuclei familiari (immigrati e non) fortemente problematici". Dalle relazioni dei dirigenti degli uffici, poi, "emerge anche una progressiva e sempre maggiore gravità dei reati trattati", conclude Drigani.