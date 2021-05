Danneggiata la sede dell'associazione della Polizia Penitenziaria: "Non sembra una ragazzata"

Un atto vandalico alla sede dell'associazione nazionale di Polizia Penitanziaria in via Ferrarese che questa mattina si è svegliata con le vetrate danneggiate per diverse migliaia di euro. A denunciare il fatto, pubblicando anche le foto del danno, il responsabile della struttura ANPPE Francesco Borrelli: "Non sembra una semplice, anche se deprecabile, 'ragazzata', ma un atto di danneggiamento serio e grave.Fiduciosi che le indagini in corso possano portare risultati concreti". L'evento non è isolato, era già accaduto.