Anteprima "Giardini e terrazzi": Giardini Margherita in fiore

Giardini Margherita multicolor per il ritorno di "Giardini & Terrazzi", la manifestazione dedicata al settore del florovivaismo, arredo e complementi d’arredo per il giardino e per la casa, progettazione e realizzazione di spazi verdi, artigianato e tanto altro, dal design al food.

Una tre giorni che cerlebra la primavera, nonostate il tempo uggioso. Vediamo l'anterprima.