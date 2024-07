Anti-aborto, un maxi schermo per vedere lo sviluppo della vita umana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si chiama “Baby Olivia” il video che verrà proiettato dalle 18 di oggi, 19 luglio, in Piazza XX Settembre a cura di Pro Vita & Famiglia onlus per diffondere le immagini "sull’origine e lo sviluppo della vita umana all’interno del grembo materno dal concepimento alla nascita" si legge nella nota.

Dopo la “prima” a Piazza del Popolo a Roma, il maxi schermo arriva nel centro di Bologna "con lo scopo di incuriosire i passanti e sensibilizzare, soprattutto i giovani, sulla Vita e sul suo inizio".

Il video di Baby Olivia, prodotto nel 2021 dall’associazione pro-life americana Live Action e doppiato in italiano da Pro Vita & Famiglia onlus "è diventato virale negli Stati Uniti registrando milioni di visualizzazioni sui social, e portando diversi Stati - come West Virginia, Iowa, Nord Dakota, Tennessee, Kentucky e Missouri - ad approvare leggi per inserire nei programmi scolastici di scienze l’insegnamento specifico delle fasi dello sviluppo umano in gravidanza sin dal concepimento secondo le più rigorose acquisizioni scientifiche" scerive la onlus.

"Con questa campagna - spiega Jacopo Coghe, portavoce della Onlus - intendiamo portare anche in Italia la rivoluzione culturale già avviata negli Stati Uniti, sensibilizzando i cittadini e in particolare i più giovani sull’umanità del concepito e sul suo necessario riconoscimento giuridico. Partendo da Roma proseguiremo oggi a Bologna e nelle prossime settimane e mesi nelle principali città italiane, per chiedere che anche in Italia sia inserita nel programma scolastico di scienze la trattazione specifica di come ha origine la vita umana col concepimento e come si sviluppano l’embrione e il feto durante la gravidanza, settimana per settimana. Si tratta di conoscenze fondamentali sull’esistenza di ciascuno di noi che aumenteranno la consapevolezza generale sul valore di ogni vita umana e sul dovere sociale e legale di proteggerla dal suo inizio", conclude Coghe.