Anti-terrorismo, è il giorno del test al Tecnopolo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una giornata di esercitazione per quelli che si chiamano tecnicamente "gravi turbative dell'ordine pubblico ed eventi di matrice terroristica".

Niente paura se a partire dalle 9 di oggi, 18 giugno, si vedranno diversi corpi in zona Tecnopolo, il centro di ricerca tra via Stalingrado e via Ferrarese.

Alle attività, coordinate dalla Prefettura di Bologna, partecipano la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l'Esercito, la Polizia Locale, il Servizio di Emergenza Urgenza e Centrale Operativa 118 Emilia Est e il personale del Tecnopolo, in attuazione del “Piano provinciale di emergenza" recentemente aggiornato.

Nessun problema per il traffico nella zona, assicura la Prefettura. La conclusione è prevista alle ore 14.00.

Il Tecnopolo

Dal super computer europeo "Leonardo", inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica,al Data Center del Centro Meteo Europeo per le previsioni a medio termine, sarà pronto tra la fine del 2024 e la prima metà del 2025 il Tecnopolo Bologna CNR, 6000 mq di spazio per ricerca, laboratori e strumentazione di ultima generazione, a partire dal 1961 sorgeva la Manifattura Tabacchi, poi dismessa intorno al 2006.