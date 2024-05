Paura all'Antoniano: si arrampica sul tetto e minaccia di lanciarsi nel vuoto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Momenti di paura in via Guido Guinizelli, quando un uomo a torso nudo si è arrampicato su un'impalcatura, raggiungendo il tetto della sede dell'Antoniano. “Voglio farla finita, sono stanco” diceva, minacciando di lanciarsi nel vuoto e mettendo in allarme i residenti.

È accaduto intorno alle ore 11 di ieri, 23 maggio. Provvidenziale è stato l'intervento dei soccorsi - vigili del fuoco, polizia e sanitari del 118 - che hanno raggiunto l'uomo e avviato un dialogo per farlo desistere dall'insano gesto. Dopo qualche resistenza, sono riusciti a farlo scendere e a metterlo in sicurezza.

Il soggetto è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per il TSO - Trattamento Sanitario Obbligatorio. Agli inizi di maggio, i poliziotti avevano soccorso un giovane che stava per buttarsi dal ponte di via Libia, qualche giorno prima a Crevalcore, una ragazza ha minacciato il suicidio saltando giù da un ponte della strada provinciale, ma è stata salvata da un maresciallo dei carabinieri.