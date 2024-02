Malore improvviso, è morto il Prof. Antonio Carullo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un improvviso malore mentre giocava a tennis ha stroncato il Prof Antonio Carullo, 75 anni. Se ne va così uno dei più importanti studiosi di diritto amministrativo del nostro Paese.

"ocente ed avvocato, ha dedicato tutta la sua vita allo studio e all’insegnamento, rappresentando per molti studenti e per tutta la comunità universitaria un importante punto di riferimento.

In lutto il mondo universitario bolognese e non solo. Messaggio di cordoglio anche da Palazzo D'Accursio. "Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio e del Comune di Bologna alla moglie Annalisa Lubich, alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità dell’Alma Mater.”, ha scritto in una nota il sindaco Matteo Lepore.

Una lunga carriera tra foro e Ateneo

Carullo è stato Professore ordinario dal 1980 nell'Università degli Studi di Ferrara della cattedra di Diritto Amministrativo e della cattedra di Diritto Processuale Amministrativo (Facoltà di Giurisprudenza) dell'Università di Ferrara.

Già titolare della cattedra di Diritto Pubblico dell'Economia presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna e di quella cattedra di Scienze dell'amministrazione presso Università di Venezia, Cà Foscari.

E’ stato titolare della cattedra di Diritto Pubblico e del corso di Diritto dei Mercati e delle Società Pubbliche nella Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna fino al 2016.

E' stato titolare del corso in Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali "E. Redenti" (Università di Bologna).

E’ stato anche Professore titolare della cattedra di Diritto Amministrativo nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e del corso Diritto dei Contratti Pubblici: lavori forniture e servizi presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA - Università di Bologna) e del corso di Diritto Amministrativo 2 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti” (Università di Bologna).

Ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

E' stato Vice Presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ex art. 27 della Legge n. 241/90, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 1991 al 1994).

E' stato Direttore del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda dell'Università di Bologna (dal 1994 al 2009).

E' stato Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna (dal 2008 al 2012).

E' stato Coordinatore del Corso di Dottorato in Diritto dell'Economia e delle Relazioni industriali, indirizzo Law & Economics, afferente alla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna (fino al febbraio 2010).

E stato Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca PRIN 2009 (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale) in tema di “Costituzione finanziaria, vincoli di bilancio e sistema delle autonomie territoriali” ed è stato Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca PRIN 2007 sul tema de “Il mercato delle professioni (educative) non regolate”, PRIN 1997 sul tema de “I mercati pubblici e la regolamentazione delle telecomunicazioni”, e PRIN 1996 in tema di “Mercati pubblici europei e nazionali”. Ha inoltre partecipato al programma di ricerca PRIN 2003 in tema “La tutela della fiducia: aspetti giuridici e giuridico-informatici”.

E' stato Presidente della Commissione per l'Abilitazione Nazionale Scientifica - Settore concorsuale 12/D, Settore Scientifico Disciplinare Diritto amministrativo, per Professori Universitari Ordinari ed Associati (MIUR).