Alluvione, Tajani: "C'è stata una mancata cura del territorio. L'Emilia-Romagna rimandò i fondi"

Dal Governo arrivano altre dichiarazioni che allontano sempre più l’ipotesi che il presidente della Regione Stefano Bonaccini diventi il commissario straordinario all’emergenza in Romagna. Ieri era stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a spingersi in questa direzione, spiegando che la nomina verrà presa seguendo una scelta che dovrà avvenire su base “tecnica e non politica”, per poi spendere parole di stima per Francesco Figliuolo, già commissario straordinario per la pandemia, e indicato da alcuni come possibile nome in campo.

Ora anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani allontana l'ipotesi che la nomina possa ricadere del governatore dell'Emilia-Roamgna. Pur premettendo di non avere “pregiudizi” nei confronti di Bonaccini, il ministro di Forza Italia ritiene però che il futuro commissario debba essere “una persona che possa dedicarsi a tempo pieno” alla questione. Un identikit quindi che mal si concilierebbe con quello di Bonaccini, già impegnato nel ruolo di presidente dell’Emilia-Romagna (da marzo eletto anche presidente del Pd). Anche sui tempi, al contrario di Salvini che vuole chiudere la faccenda presto, Tajani spiega invece che non c’è fretta, la scelta “non deve essere questa sera”, ha detto rispondendo alle domande della direttrice di QN Agnese Pini durante un incontro ospitato dalla Luiss di Roma.

Ma il ministro non si limita a commentare la questione del commissario, interviene anche sull’alluvione in Romagna, perché oltre al cambiamento climatico “che provoca disastri” c’è da considerare la “mancata cura” del territorio, a partire da un’insufficiente presenza di alberi. “Gli alberi trattengono la terra e c’è stata una mancata cura del territorio”, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: “Anche in Emilia-Romagna sono stati rimandati a Roma fondi per sistemare l’assetto idrogeologico”.

