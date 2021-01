Anziana disorientata e infreddolita vaga in vestaglia: agente fuori servizio la aiuta a tornare a casa

Ha visto una donna anziana che nel primo pomeriggio di una giornata invernale vagava senza meta lungo via Tanari e si è allarmato. E' accaduto alla vigilia di Capodanno a un agente di Polizia libero da servizio, che intuendo il probabile disagio, l'ha avvicinata per aiutarla. Il poliziotto, operatore dell’U.P.G.S.P. della Questura, l'ha tranquillizzata e riaccompagnata a casa, visto che la donna non riusciva più a ricordare quale fosse la direzione giusta.

Contattato anche il 118 per fornirle assistenza sanitaria l'anziana è stata riaffidata all'affetto della famiglia. Pochi giorni dopo il poliziotto, questa volta in uniforme, si è presentato per salutare la signora, che ha potuto riconoscerlo e salutarlo: insieme si sono fatti anche scattare una bella foto.