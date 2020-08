Anziana chiama il 113: "Sono da sola, mi portate un cornetto?"

La solitudine e la voglia di mangiare un cornetto alla marmellata. Per questi motivi ieri mattina un'anziana bolognese di 89 anni ha chiamato il 113 per chiedere aiuto.

Desideri subito esauditi da una pattuglia della Questura che ha raggiunto l'abitazione dell'anziana, in via Beroaldo, zona San Donato.

Oltre a portarle la colazione con il croissant che voleva, gli agenti sono rimasti un pò con lei per farle compagnia. La donna infatti ha spiegato di soffrire di solitudine perché, anche in seguito al lockdown, vede raramente le sorelle e cerca di uscire il meno possibile per paura del contagio.

I poliziotti l'hanno rassicurata e hanno accertato che, nonostante l'età avanzata, la signora è autosufficiente, come confermato anche da una delle sorelle che, sentita al telefono, ha ringraziato la Polizia per il gesto.