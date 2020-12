Sola il giorno di Natale, chiama i Carabinieri e li aspetta con le valigie pronte: "Portatemi voi da mio figlio"

Un'altra persona anziana, dopo il 94enne Fiorenzo Malavolti, in preda alla solitudine ha composto il numero di emergenza 112 chiedendo aiuto, perché non voleva trascorrere le Feste senza nessuno: la chiamata è arrivata da Castenaso e i Carabinieri del luogo si sono subito recali alla residenza di una 84enne. L'hanno trovata davanti alla porta di casa, con le valigie pronte.

"Potete portarmi voi da mio figlio?" ha chiesto agli uomini in divisa spiegando che non avrebbe voluto trascorrere il Natale da sola e che le sarebbe piaciuto essere accompagnata nel comune di residenza del figlio, sempre nella provincia di Bologna. A quel punto i Carabinieri le hanno fatto compagnia e si sono messi in contatto con il figlio della donna, mettendolo al corrente della situazione. L’uomo si è reso immediatamente disponibile a raggiungere la madre e ad accompagnarla presso la propria abitazione per trascorrere serenamente le festività natalizie.