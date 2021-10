Finto carabiniere raggira pensionata: bottino mille euro e gioielli

Hanno raggirato una pensionata 75enne, fingendosi dei vecchi conoscenti. E' accaduto ieri, 20 ottobre, in via Bezzecca, nel quartiere Savena. Un uomo e una donna hanno avvicinato l'anziana e sono riusciti ad entrare nel suo appartamento, dove uno dei due ha detto di essere un carabiniere addetto al controllo dello stabile, sotto osservazione per diversi furti. Quando i due truffatori sono andati via, la vittima si è accorta di essere stata derubata di mille euro e diversi monili.

Più avveduto un 92enne di via Berretta Rossa, dove falsi addetti Inps gli hanno parlato di un fantomatico rimborso. Il nonnino li ha scacciati via e ha chiamato il 113.