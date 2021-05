Covid, visite nelle Cra. A Bologna già partite all'esterno delle residenze

C'e' l'ok alle visite nelle Cra, ma a Bologna qualcuno era già partito, sfruttando gli spazi esterni. Da lunedì 3 maggio, alcune residenze, tra cui la Fondazione Sant'Anna e Santa Caterina, hanno riaperto le porte ai visitatori, "che si sono prenotati telefonicamente".

Nel giardino della struttura di via Pizzardi "abbiamo predisposto quattro postazioni", informa Gianluigi Pirazzoli, presidente di Anaste Emilia-Romagna. "Ci avviamo gradualmente verso una condizione di normalità - assicura Pirazzoli - anche se con una gestione degli incontri in spazi all'aria aperta e con una distanza di due metri". Solo in caso di maltempo "ci si sposterà all'interno in quattro postazioni ben distanziate. C'è molto entusiasmo e i telefoni squillano tutto il giorno per prenotare una visita con il proprio caro".

Intanto Anaste Emilia-Romagna, riporta la Dire, ha avviato un'indagine conoscitiva tra le proprie strutture associate per conoscere il livello di vaccinazione raggiunto tra tutti gli operatori, in particolare di infermieri e operatori sociosanitari. Dal report compilato ad oggi da 17 strutture Anaste su 36, la media dei vaccinati è del 95%. "Da vaccinare è invece il restante 5%".

Delle visite ha parlato oggi in conferenza stampa l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini: "Il 95,7 % dei degenti delle CRA hanno ricevuto la prima dose e l'85% la seconda, quindi è sostanzialmente conclusa". Riguardo a Cra e case di riposo l'assessore fa sapere che è in stesura il regolamento per consentire le visite a congiunti e parenti: con i degenti vaccinati, si darà priorità alle visite da tenersi in spazi aperti da parte di persone vaccinate, guarite o con tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. "Ci siamo assunti l'impegno di vaccinare anche i caregivers - afferma l'assessore - troveremo il modo di onorarlo, confidando nelle promesse di fornitura".