Anziano non risponde da giorni, carabinieri lo trovano in casa con il femore rotto

Da giorni non aveva notizie del vicino di casa: aveva provato più volte a cercarlo ma l'uomo, 77 anni, non rispondeva da giorni né al citofono né al telefono. Così ieri mattina la vicina, 75 anni, ha lanciato l'allarme e ha chiamato i carabinieri.

Arrivati sul posto, in zona san Ruffillo, i militari con l'ausilio dei vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno trovato l'anziano riverso sul pavimento, incosciente, dove si trovava da tre giorni, senza mangiare né bere, con il femore fratturato. Trasportato e ricoverato all'ospedale Sant'Orsola, le sue condizioni sono in miglioramento. (Foto archivio)