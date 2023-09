Nella RSA con revolver e coltello: sullo sfondo una storia di solitudine

Non è stato solo un gesto sconsiderato quello di un 80enne, ma sullo sfondo c'è una situazione di malattie e solitudine. E' stato denunciato dai Carabinieri per porto abusivo di armi, porto di oggetti atti a offendere e omessa custodia di armi.

E’ successo la mattina del 13 settembre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati che all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di provincia, era entrato un uomo armato.

Quando i militari, arrivati nella struttura, gli hanno chiesto di consegnare le armi, l'anziano ha messo nelle loro mani, un revolver Smith & Wesson, calibro 38 special, con cinque proiettili nel tamburo e quindi pronto per sparare, e un coltello tascabile.

Trattandosi di un pensionato, incerato, i Carabinieri hanno cercato di approfondire le motivazioni di un simile comportamento: l'80enne ha risposto che avrebbe voluto uccidere la moglie ricoverata nella struttura e togliersi la vita perché preso da un momento di sconforto e solitudine, vivendo da solo in casa, senza figli e parenti. “Mannaggia a voi Carabinieri che siete arrivati, altrimenti facevo boom boom, prima a lei e poi a me e finiva tutto. A quest’ora ero già freddo!, ha detto.

E' stato quindi ricoverato in una struttura sanitaria per accertamenti. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro del coltello, del revolver e di altre due pistole semi automatiche, una calibro 6,35 e una calibro 9x21, unitamente ai proiettili che l’uomo deteneva regolarmente, ma non custodiva a norma di legge. Per questo motivo, è stato denunciato anche per l’omessa custodia di armi.

Altri due denunciati

Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno denunciato altre due persone per porta abusivo di armi: hanno controllato un giovane cittadino somalo nel Giardino Graziella Fava, in via Milazzo, che è trovato in possesso di un coltello. Sempre con un coltello girava un 20enne italiano denunciato nel corso di un controllo stradale a Castenaso.