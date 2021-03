Controlli anti-covid zona rossa: una trentina di multe e due arresti

Centinaia di Carabinieri del Comando Provinciale Il servizio è proseguito tutta la notte a Bologna e in Provincia, sono stati impegnati tutta la notte a Bologna e in Provincia per accertare le motivazioni degli spostamenti dei cittadini Complessivamente sono state identificate 637 persone e controllati 402 veicoli e 112 esercizi pubblici.

29 persone, quasi tutte giovani sulla ventina che, nonostante l’utilizzo della mascherina di protezione, hanno violato la normativa sugli spostamenti e sono stati quindi multati.

Un 26ennecittadino romeno e un 60enne cittadino polacco, controllati alle ore 18:30 ad Anzola Emilia, hanno aggredito i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Borgo Panigale che si erano avvicinati a un furgone per identificarli. Sanzionati per la violazione della normativa anti Covid-19 e arrestati per resistenza a un pubblico ufficiale, i due malviventi sono stati tradotti in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sempre durante i controlli anti-covid, nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, i militari hanno controllato una donna e perquisito il suo appartamento, rinvenendo 37 chili di marijuana.