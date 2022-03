Eccesso di velocità, ad Anzola il sindaco la risolve così: "E ne arriveranno altri"

Otto nuovi velobox, su tutto il territorio di Anzola dell'Emilia. Li ha annunciati il sindaco Giampiero Veronesi: i sistemi andranno a ospitare gli autovelox, posizionati di volta in volta senza preavviso per rilevare la velocità delle auto in transito.

La soluzione è stata presentata da Veronesi come l'ultima ratio di un percorso che ha già tentato le 'buone maniere', come le strisce pedonali illuminate.

"Preso atto del fatto che non è bastato -scandisce Veronesi- abbiamo deciso di installare i dispositivi. I primi tre sono già presenti" rispettivamente due su via Emilia e uno sulla via Lunga. "Ora siamo convinti che gli automobilisti indisciplinati rallenteranno" si lascia sfuggire il primo cittadino.