Cittadinanza onoraria a Katia Serra, la commentatrice della finale degli europei: "Già mi batte il cuore"

"Ci vediamo sabato, in comune ad Anzola. Un giorno speciale per me! Già mi batte il cuore al pensiero di riabbracciare (ahimè ora solo metaforicamente) tanti amici di Anzola dell'Emilia, con cui ho condiviso la mia infanzia, e figure di riferimento che hanno caratterizzato il mio percorso. E…chissà….qualcuno che arriverà tanto da lontano da sorprendermi! Non mancherò ti intrattenermi con tutti, per una piacevole condivisone. L’affetto costante che mi manifestate mi emoziona ogni volta!" Così scrive su Facebook la commentatrice sportiva, Katia Serra che sabato 2 ottobre alle 14.30 riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di Anzola dell’Emilia.

Katia Serra, commentatrice sportiva ed ex calciatrice italiana "nella sua lunga carriera, durata 24 anni, ha

giocato nel campionato italiano di calcio femminile dove ha vinto uno scudetto (con il Modena), tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Italy Women's Cup, terminandola nel campionato spagnolo prima del ritiro" si legge nella nota del comune di Anzola "pur non vivendo attualmente ad Anzola dell’Emilia, ha legami particolarmente significativi con il nostro Comune, oltre al fatto di avere qui residente la famiglia natale".

Dopo il ritiro dalle competizioni è diventata Direttore Sportivo. Per questo traguardo il Comune di Anzola le ha conferito nel 2015 la civica benemerenza. Negli anni scorsi è stata ospite fissa come opinionista su Rai 2 in Sabato Sprint, ha lavorato per Rai Sport, per Sky.

Nell’estate 2021 ha commentato per la Rai alcune partite del Campionato Europeo 2020 assieme a Stefano Bizzotto, compresa la finale dell’11 luglio 2021 fra Italia e Inghilterra.

Foto FB Katia Serra