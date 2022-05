Contratti falsi per documenti e permessi premio: arriva la condanna

Faceva parte di una rete associativa dedita alla creazione di contratti di lavoro fasulli, per permettere di beneficiare di permessi premio dal carcere oppure per avere permessi di soggiorno. E' anche per questo che un uomo di 56 anni, cittadino italiano e residente nel bolognese, è stato condannato a sette anni e sei mesi di pena con un provvedimento di carcerazione disposto dal tribunale di Bologna.

Il caso era emerso nel gennaio 2020, ma i fatti contestati risalivano fino al 2017: l'uomo era stato arrestato insieme ad altre quattro persone, dopo l'emersione di un grosso giro di carte false, per le quali il gruppo fatturava dai 500 ai mille euro ciascuna. La pena comminata dal giudice solo per i relativi capi di imputazione è stata di quattro anni, a cui si sono aggiunte via via altre condanne per altri fatti contestati, fin dal 2011

Come funzionava il 'giro' di documenti falsi

Secondo quanto ricostruito allora dagli inquirenti "erano state create due società fantasma, che avrebbero usufruito di benefici bancari e assistenziali e che stipulavano contratti di lavoro, per i quali non pagavano i contributi Inps, permettendo anche ai detenuti, ad esempio, di ottenere permessi e uscire dal carcere".

Almeno 200 sarebbero stati i contratti di lavoro falsi, con un guadagno illecito stimato intorno ai 200mila euro. Il danno all'Inpsa allora fu stimato di 500mila euro.

Dalla ricostruzione investigativa è emerso che gli stranieri in qualche modo irregolari con questo tipo di servizio compiacente potevano ottenere i permessi di soggiorno, pagando il "servizio" in base a un tariffario, a seconda della loro disponibilità economica. Il pagamento veniva effettuato al primo incontro e in contanti, infatti è stata trovata un’agenda sulla quale l'imprenditore coinvolto avrebbe annotato tutti gli incassi. Il tariffario andava dai 500 ai mille euro, a seconda della pratica da espletare anche se non se ne possedevano i requisiti.