Violento incendio ad Anzola ieri lunedì 27 novembre. Il tetto di un casale è stato divorato dalle fiamme. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e mettere l'area in sicurezza. In via di ricostruzione le cause che hanno favorito il rogo. Dalle prime informazioni sembra che non ci siano state persone coinvolte.

(notizia in aggiornamento)