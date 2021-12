Incidente ad Anzola: chiusa al traffico la SS 568, un morto

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, una persona è deceduta.

Il traffico in direzione S. Giovanni è deviato al km 32,500 su via Ferrovia in località Tavernelle. Invece direzione Bologna il traffico è deviato su via Magenta in località S. Giacomo del Martignone.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Si tratta del secondo grave incidente avvenuto nel bolognese nel corso della mattinata: a Bentivoglio, una 26enne è rimasta ferita dopo lo scontro con un camion.