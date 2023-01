Rapina con il machete ad Anzola: irruzione nel salone, dipendenti minacciate

Tanto spavento ma per fortuna nessuno si è fatto male. Rapina a segno nel tardo pomeriggio di sabato ad Anzola dell'Emilia, dove due malviventi hanno preso di mira il salone di parrucchieri Hair Fashion di via Goldoni. Secondo quanto ricostruito sino a ora i due avrebbero fatto irruzione armati di machete e travisati con alcune maschere di carnevale, proprio mentre le professioniste stavano sistemando il salone per il giorno di chiusura.

Dietro minaccia della lama uno dei due ha puntato direttamente la cassa con il contante -in tutto all'appello mancheranno circa 250 euro. Non contenti poi, nell'uscire dal negozio, uno dei malviventi ha strappato di mano uno smartphone di valore dalle mani di una delle addette, per poi fuggire a piedi. Immediato è stato l'allarme in paese. Spetta ai carabinieri di Anzola ora fare luce sull'identità dei soggetti. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona.