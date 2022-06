La discarica abusiva nel terreno sequestrato

Rifiuti anche speciali, scarti industriali, fusti di vernici, auto, moto e roulotte abbandonati in un terreno, reati che sono costati una denuncia dei carabinieri di Borgo Panigale a una coppia di Anzola Emilia, lui 80enne, lei più giovane.

Sono proprietari di un appezzamento di 10mila mq nelle campagne di Anzola Emilia, lo stesso che nel 2016 era stato sequestrato dal Noe - Nucleo Operativo Ecologico - dei carabinieri perchè adibito a discarica abusiva. In pratica, se ne sono infischiati e hanno continuato a utilizzare come discarica sia il loro terreno che uno adiacente che però è demaniale.

La conferma è arrivata dalle immagini dei video dei carabinieri che hanno documentato l'attività di sversamento dei coniugi che sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti, oltre che per occupazione di suolo pubblico, per aver utilizzato, appunto, anche il terreno demaniale, tra il 2019 e il 2021.

(Discarica abusiva - Foto archivio)