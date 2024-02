Ristorante trasformato in discoteca, il questore mette i sigilli

Agenti e militari in forze ad Anzola Emilia. Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Ispettorato del Lavoro hanno controllato un esercizio commerciale ad Anzola dell’Emilia

All’interno di un ristorante gli operatori della Squadra Investigativa della Divisione P.A.S (Polizia Amministrativa e di Sicurezza) hanno notato oltre ai tavoli, la presenza di una consolle con un DJ ed una pista da ballo con circa sessanta persone che ballavano.

Erano presenti installate anche le casse acustiche professionali e l'impianto luci. Dagli accertamenti è emerso che il locale non era in regola con le autorizzazioni per l’attività di pubblico spettacolo.

Sono state riscontrate anche due criticità di sicurezza pubblica: le uscite di sicurezza non erano visibili e non facilmente raggiungibili, mentre l’impianto di riscaldamento della tensostruttura non era in sicurezza, così il Questore di Bologna ha disposto la chiusura per 15 giorni ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S..