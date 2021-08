Appalto infanzia Pianoro, Fp Cgil: "Vittoria dei lavoratori, per il 2021-22 assicurato il premio e confermate le risorse"

E' stato siglato nei giorni scorsi un verbale d'incontro nel quale il Comune di Pianoro conferma che, per l'anno scolastico 2021-22," l'appalto dei nidi di infanzia sarà prorogato alle medesime condizioni, includendo quindi le misure di incentivazione economiche, al centro dello scontro che ha portato allo sciopero dello scorso 30 giugno". Come si legge in una nota del sindacato, "dopo lo sciopero si è riaperto il confronto con Comune che ha portato a una serie di risultati importanti: l'inserimento dell'incentivo nella proroga dell'appalto e la conferma, da parte del Comune, dello stanziamento di una quota pari ad almeno 12.000 euro aggiuntivi (l'ammontare complessivo del fondo incentivante) per la qualità dei servizi anche nel prossimo capitolato d'appalto, che partirà ad agosto 2022".

"Per la Fp-Cgil questo verbale rappresenta un successo importante, frutto della determinazione di lavoratrici e lavoratori, e della solidarietà diffusa rispetto a questa vertenza - conclude la nota - che ha goduto dell'appoggio delle famiglie e anche dei lavoratori di diverse aziende del territorio".